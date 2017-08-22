Верляйн: возвращаюсь на трассу с уверенностью

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бельгии, отметив, что летний перерыв пошёл ему на пользу.

«Здорово вернуться за руль болида после летнего перерыва. У меня было время переосмыслить кое-что после первой половины сезона, и я возвращаюсь на трассу с уверенностью и зарядом энергии.

Наша первая остановка будет в Спа. Трасса известна поворотами, и пилотировать на ней сложно, но в то же время весело. Атмосфера в Бельгии всегда великолепная, а фанаты очень страстные. Затем нас ждёт поездка в Монцу, где мы выступим на традиционном автодроме. С нетерпением жду возвращения в гонки", — приводит слова немца пресс-служба «Заубера».