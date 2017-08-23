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Баттон выпустит автобиографию в октябре 2017 года

23 августа 2017, среда. 17:24 Авто

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон в октябре выпустит автобиографию. Книга получила название «Жизнь до предела». После издания книги британец проведёт мировой тур для её продвижения.

«Это глубоко интимный взгляд на мою жизнь — не только как пилота, но и как человека», — написал Баттон в «Инстаграме».

Баттон дебютировал в Формуле-1 в 2000 году в «Уильямсе» и выступал до конца 2016-го. В сезоне-2017 он провёл одну гонку за «Макларен» на Гран-при Монако.

Фото обложки книги доступно в "инстаграме" Баттона.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дженсон Баттон
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