Ожье: возможно, завершу карьеру в конце сезона

Четырёхкратный чемпион WRC Себастьен Ожье сообщил, что может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. В то же время француз не исключил, что продолжит выступать за «М-Спорт».

«Возможно, я завершу карьеру, но от титула это не зависит. По правде, я хочу ещё немного повыступать и, думаю, сделаю это. На меня нет давления. Я полностью расслаблен. Если в следующем году у меня будет хорошая возможность и я получу всё, чего хочу, то продолжу выступать», — приводит слова Ожье официальный сайт WRC.

После Ралли Германии Ожье возглавил нынешний чемпионат. Контракт француза истекает в конце года. Ранее он говорил, что может остаться в «М-Спорт», если команда получит дополнительное финансирование.