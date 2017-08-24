Росси: надеюсь в Сильверстоуне побороться за подиум

Гонщик команды MotoGP «Ямаха» Валентино Росси дал комментарий к предстоящему Гран-при Великобритании.



«Мы отправимся в Сильверстоун после дня тестов в Мизано, и я хочу вернуться на трассу, чтобы узнать, смогли ли мы найти позитивные решения для улучшения нашего байка.



Сильверстоун — очень весёлая и красивая трасса, но также и очень требовательная. Это очень длинный скоростной трек с большим количеством смен направлений. Важно найти идеальные настройки для торможения в скоростных поворотах. Эта трасса хорошо подходит моему стилю пилотирования. Я хочу хорошо провести уик-энд и побороться за подиум», — цитирует Росси Crash.