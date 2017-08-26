Хэмилтон сравнялся с Шумахером по числу поул-позишн

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнялся с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером по числу завоёванных поул-позишн. Победа в квалификации Гран-при Бельгии стала 68-й для 32-летнего британца.

Первый поул-позишн Хэмилтона завоевал на Гран-при Канады — 2007 — на шестом в карьере этапе Формулы-1. Британец трижды становился чемпионом Ф-1 и ещё дважды заканчивал чемпионат вторым.

В нынешнем сезоне Хэмилтон идёт на втором месте, уступая 14 очков лидеру чемпионата — Себастьяну Феттелю из «Феррари».