Мик Шумахер проехал на болиде отца перед гонкой Гран-при Бельгии

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, перед стартом гонки Гран-при Бельгии провёл заезд на первом чемпионском болиде отца — Benetton-Ford B194 1994.

Ранее Шумахер-младший уже совершил обкатку этого болида. Сегодняшний заезд посвящён 25-й годовщине первой победы Михаэля Шумахера.

Также привлёк внимание к выступлению юного немца и шлем, в котором он провёл сессию. Одна его сторона была окрашена в его привычные цвета, в то время как вторая была выполнена в цветах, в которых начинал карьеру Михаэль Шумахер.

Фото и видео сегодняшнего появления Мика Шумахера на трассе можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в "Твиттере".