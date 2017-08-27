Баттон стал 12-м в первой гонке после ухода из Формулы-1

Экс-пилот Формулы-1 Дженсон Баттон провёл свою первую гонку после ухода из чемпионата мира после сезона-2016. Баттон выступил в гонке «1000 километров Сузуки» серии Super GT в составе экипажа команды «Мюген Хонда», оказавшегося 12-м.

Баттон и его партнёры Дайцуке Накадзима и Хидеки Муто упустили шанс на более высокий результат после инцидента на пит-стопе, когда механики выпустили автомобиль в тот момент, когда мимо проезжала другая машина. За эту аварию экипаж получил проезд по пит-лейну, отбросивший Баттона и его партнёров с третьего места на 12-е. Ещё один штраф Дженсон заработал за обгон под сейфти-каром, также экипаж дважды зарабатывал проколы колеса, сообщает Autosport.

Победу в гонке одержали Бертран Багетт и Косуме Мацуура, представляющие команду «Накадзима Хонда».