Хэмилтон справился с Феттелем на рестарте за счёт неверного режима мотора

Победитель Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон признал, что в борьбе с Себастьяном Феттелем на рестарте ему помог случайно включённый неверный режим мотора.

«Я очень хорошо стартовал на последней прямой и оторвался. Я сумел поймать его, как в Баку, на трёх-четырёх стартах после сейфти-кара. Я оторвался, но был в неправильном режиме мотора.

Я оторвался, а потом он начал меня догонять. Сначала это казалось ошибкой, но сыграла мне на руку. Если бы я выходил из последнего поворота с тем отрывом, он был бы на хорошем ходу на расстоянии в три-четыре длины болида позади. Он смог бы попасть в волну и проехать, как на буксире, а затем меня обойти. А так всё сложилось идеально", — цитирует Хэмилтона F1i.