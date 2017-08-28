«Форс Индия» предупреждает Окона и Переса о возможном отстранении от гонок

Спортивный директор «Форс Индия» Отмар Зафнауэр не исключает возможности отстранения одного из пилотов команды на гонку, если они вновь столкнутся на трассе. По ходу Гран-при Бельгии Серхио Перес и Эстебан Окон в очередной раз допустили столкновение в борьбе за позицию на трассе.



«Да. Если это произойдёт снова, мы должны будем рассмотреть это. Мы должны будем подумать о том, кого оставить в машине.



Я разочарован тем, что они сами не могут разобраться и что команда теперь должна играть роль старшего брата. Это расстраивает. Но команда стоит на первом месте, и мы должны заботиться о ней», — цитирует Зафнауэра Autosport.