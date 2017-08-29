Вильнёв: Перес вёл себя грязно

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв, прокомментировал инцидент между пилотами «Форс Индии» Серхио Пересом и Эстебаном Оконом, который случился на Гран-при Бельгии. По мнению канадца, поведение Переса было неприемлемым и заслуживало наказания.

«Неважно, была эта борьба партнёров по команде или нет. Такого не должно происходить в принципе. Нельзя подвергаться такой опасности. Хорошо, иногда можно совершить ошибку и поздно затормозить, но входить в контакт на прямой — такого нельзя делать, это глупо.

Кусок карбона вылетел за пределы трассы и мог повредить кого-то из зрителей, это необходимо остановить. То, что сделал Перес, — это не гонка, это чистой воды блокировка. Это агрессивно и грязно. Окон имел право злиться.

Я удивлён, что Перес не получил штраф. Иногда пилоты получают наказания, за то, что ошибаются на торможении во время борьбы. За такое вообще нельзя наказывать, но стюарды делают это. При этом Перес не получил штраф, хотя в ФИА постоянно говорят о борьбе за безопасность. Это просто смешно, в этой ситуации всё было бы понятно даже ребёнку", — приводит слова Вильнёва Autosport.