Р. Браун: DRS создаёт искусственные обгоны, мы ищем лучший вариант

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, что серия работает над заменой системы DRS в качестве средства для обгонов.

«Сейчас у нас нет лучшего решения, и DRS — это компромисс. Мы должны искать лучший вариант. Для меня оно в таком дизайне машин, чтобы они снова могли ехать близко друг к другу. Проект уже в разработке. Если мы это сделаем, сможем избавиться от DRS. Это слишком искусственная система. Фанаты хотят видеть манёвры обгона, а не то, как пилот жмёт на кнопку», — приводит слова Брауна Motorsport-Total.