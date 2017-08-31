Алонсо — про сход в Спа: люди забыли, что я три года борюсь за выход из Q1

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал слухи о его умышленном сходе на Гран-при Бельгии. Испанец сошёл из-за проблем с мотором, которых не нашли при его анализе.

«Кажется, люди забыли, что я три года борюсь за выход из первого сегмента, отдаю максимум на старте, в Венгрии толкал машину в горку в Q1, чтобы выехать в Q2, и пытался выступать в Бахрейне со сломанным ребром. Когда я такое читаю, думаю, люди не очень сосредоточены на реальных вещах, которые произошли в Спа.

У меня было несколько проблем с мотором за три-четыре круга до схода. Несколько раз прежде после отказа сенсоров мотор взрывался. И в этот раз мы решили сойти после первых проблем, чтобы проверить мотор. Кажется, всё в порядке. Мы попробуем установить его во второй тренировке завтра. Если взорвётся — сменим, если будет работать — попробуем оставить", — цитирует Алонсо Autosport.