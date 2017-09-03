Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Италии, Квят — 12-й

Британец Льюис Хэмилтон одержал победу на гонке Гран-при Италии Формулы-1. Второе место занял его партнёр по команде Валттери Боттас, третьим к финишу пришёл Себастьян Феттель. Таким образом, британец захватил лидерство в чемпионате.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на двенадцатом месте.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка

Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:15,32,310

Валттери Боттас («Мерседес») +4,471

Себастьян Феттель («Феррари») +36,317

Даниэль Риккардо («Ред Булл») +40,335

Кими Райкконен («Феррари») +1:00,082

Эстебан Окон («Форс Индия») +1:11,528

Лэнс Стролл («Уильямс») +1:14,156

Фелипе Масса (Уильямс») +1:14,834

Серхио Перес («Форс Индия») +1:15,276

Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1 круг

Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг

Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга

Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал

Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал

Стоффель Вандорн («Макларен») – не финишировал

Джолион Палмер («Рено») – не финишировал.