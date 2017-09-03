Маркелов: повредил переднее антикрыло и стал беззащитным на прямых

Гонщик Russian Time Артём Маркелов прокомментировал 15-й результат в гонке Формулы-2 в Монце.

«В этот уик-энд у нас были хорошие возможности, и глубоко расстраивает покидать трассу всего с двумя очками. Сегодня я чувствовал себя очень сильным и добился хорошего прогресса, но повредил переднее антикрыло, когда атаковал Латифи по внутреннему радиусу во втором „Лесмо“. После этого у меня возникла большая недостаточная поворачиваемость там и в „Параболике“, после чего на прямых я становился беззащитным. Я оставлю это позади и буду бороться на двух финальных этапах в Хересе и Абу-Даби», — приводит слова Маркелова пресс-служба его команды.