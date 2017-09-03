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Арривабене: Райкконену было сложнее Феттеля из-за нестабильного баланса

3 сентября 2017, воскресенье. 22:16 Авто

Глава «Феррари» Маурицио Арривабене остался недоволен итогами Гран-при Италии, где его пилоты заняли третье и пятое места.

«Это был сложный этап на трассе, которая явно не подходит характеристикам нашего болида. Огромная толпа наших болельщиков поддерживала нас весь этап, за что вся команда им благодарна.

После далёкой от идеала квалификации, Себастьян сумел справиться с пилотами, стартовавшими впереди, что принесло ему место на подиуме. Что до Кими, то ему было сложнее из-за нестабильного баланса машины.

Несмотря на то, что все в команде работали изо всех сил, мы не можем быть довольны результатом", — цитирует Арривабене сайт команды.

Источник: Официальный сайт "Феррари" Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Кими Райкконен Маурицио Арривабене Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Италии
Новости. Авто
3 сентября 2017, воскресенье
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