Лауда: Боттас будет выступать за «Мерседес» и в следующем году

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда сказал, что финский пилот Валттери Боттас продолжит выступать в составе команды и в следующем году.

«Могу сказать, что Боттас будет выступать за „Мерседес“ и в следующем году. Тото Вольф подготовит соответствующую сделку, после чего наблюдательный совет должен будет утвердить её», — приводит слова Лауды Nextgen-Auto.

Нынешний сезон для Валттери Боттаса первый в составе «Мерседеса», после 13 этапов чемпионата финн занимает третье место в общем зачёте, имея в активе 197 очков.