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Ауэр выиграл квалификацию DTM на «Нюрбургринге»

9 сентября 2017, суббота. 13:38 Авто

Лукас Ауэр показал лучшее время в квалификации DTM на трассе «Нюрбургринг». Второе место за Марко Виттманом, тройку лидеров замкнул Роберт Уикенс.

DTM. «Нюрбургринг». Квалификация

1. Лукас Ауэр (Mercedes-AMG C63 DTM) — 1:25,968
2. Марко Виттман (BMW M4 DTM) +0,099
3. Роберт Уикенс (Mercedes-AMG C63 DTM) +0,410
4. Аугусто Фарфус (BMW M4 DTM) +0,516
5. Пол ди Реста (Mercedes-AMG C63 DTM) +0,944
6. Том Бломквист (BMW M4 DTM) +1,076
7. Рене Раст (Audi RS5 DTM) +1,094
8. Тимо Глок (BMW M4 DTM) +1,223
9. Маро Энгель (Mercedes-AMG C63 DTM) +1,302
10. Максим Мартен (BMW M4 DTM) +1,478.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Тимо Глок DTM
Новости. Авто
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