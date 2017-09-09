Ауэр выиграл квалификацию DTM на «Нюрбургринге»

Лукас Ауэр показал лучшее время в квалификации DTM на трассе «Нюрбургринг». Второе место за Марко Виттманом, тройку лидеров замкнул Роберт Уикенс.
DTM. «Нюрбургринг». Квалификация
1. Лукас Ауэр (Mercedes-AMG C63 DTM) — 1:25,968
2. Марко Виттман (BMW M4 DTM) +0,099
3. Роберт Уикенс (Mercedes-AMG C63 DTM) +0,410
4. Аугусто Фарфус (BMW M4 DTM) +0,516
5. Пол ди Реста (Mercedes-AMG C63 DTM) +0,944
6. Том Бломквист (BMW M4 DTM) +1,076
7. Рене Раст (Audi RS5 DTM) +1,094
8. Тимо Глок (BMW M4 DTM) +1,223
9. Маро Энгель (Mercedes-AMG C63 DTM) +1,302
10. Максим Мартен (BMW M4 DTM) +1,478.