Р. Браун считает, что пилоты Формулы-2 должны выступать на пятничных заездах Ф-1

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил о необходимости регулярного привлечения пилотов Формулы-2 на время пятничных свободных практик в Формуле-1. По мнению Брауна, это поможет их развитию и избавит от рисков, связанных с дебютом молодых гонщиков в Королевских гонках.

«Сажать в болид Формулы-1 кого-то, у кого нет необходимого опыта — риск. Пилотов нужно подготовить как можно лучше. Возможно, им стоит предоставлять время на утренних практиках в пятницу. Без этого во время дебюта в Формуле-1 у них могут возникнуть проблемы, что негативно отразится на дальнейшей карьере.

Что касается недавней ситуации с Массой на Гран-при Венгрии, то я считаю, что привлекать кого-то из Формулы-2 было бы не совсем правильно. Именно потому мы работаем над структурой алгоритма на такие случаи, и поэтому ведётся разговор о возможном привлечении пилотов младшей серии на практику в пятницу", — цитирует Брауна Autosport.