«Мерседес» не планирует менять стратегию в Формуле-1 до 2021 года

Председатель правления Daimler AG Дитер Цетше, заявил, что «Мерседес» не планирует менять свой подход к выступлениям в Формуле-1 до 2021 года.

«Формула-1 связана с нашим брендом и с нашей историей. Это то, что помогло нам в развитии и в омоложении. На данном этапе, я не вижу изменения нашей стратегии в Формуле-1 до 2021 года, то есть до срока истечения договора согласия. Я даже не задумываюсь об этом.

Что касается Формулы-E, то мы ушли из DTM и решили запустить выступления в чемпионате электрокаров. На данный момент, это социальная и рекламная платформа, но мы рассчитываем повысить уровень конкуренции в самой серии", — цитирует Цетше F1Today.