Перес: в топ-командах нет места, я близок к подписанию контракта с «Форс Индия»

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес дал понять, что, с большой долей вероятности, продолжит карьеру в нынешней команде и в 2018 году.

«В топ-командах нет места. У меня было два предложения из других команд, но, честно говоря, я бы не хотел это комментировать. Я близок к подписанию контракта с „Форс Индия“. Эта команда способна дать машину, которая поможет показать мне талант. Это очень важно, и я чувствую, что это отличное место для меня», — цитирует слова Переса ESPN.

Мексиканец выступает за «Форс Индия» с 2014 года. После 13 этапов нынешнего чемпионата он занимает седьмое место в общем зачёте, имея в активе 58 очков.