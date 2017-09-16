«Форс Индия» оставит «стегозавра» до конца Гран-при Сингапура

В «Форс Индия» решили использовать новую версию чехла для мотора, получившую в команде название «стегозавр», до конца Гран-при Сингапура. Команда впервые привезла обновлённый «акулий плавник» с массой винглетов на этап в Сингапуре и опробовала его в пятницу.

«Мы зовём этот чехол „стегозавром“, и вместе с Т-крылом он помогает нашим крыльям работать лучше. Все наши данные показывают, что он работает, как ожидалось, так что мы оставим его на машине», — рассказал технический директор команды Энди Грин Motorsport.

Фото «стегозавра» доступно в «Твиттере».