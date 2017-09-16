Нико Росберг показал новорождённую дочь

Действующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг показал свою новорождённую дочь Нэйлу.

«Вот почему я был немного тихим», — написал Росберг в «Твиттере».

Росберг завершил карьеру в конце 2016 года, как только завоевал чемпионский титул. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй. Нэйла стала вторым ребёнком Нико и его жены Вивиан. В 2015 году у них родилась дочь Алайя.

Фото Нэйлы Росберг доступно в «твиттере» Нико Росберга. Видео с отцом и дочерью — на официальном канале Росберга в YouTube.