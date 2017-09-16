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Квят: не хочу комментировать свой контракт, в Формуле-1 всё быстро меняется

16 сентября 2017, суббота. 15:27 Авто

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят отказался говорить о продлении своего контракта на следующий год.

«Я не хочу это комментировать. В Формуле-1 ситуация может измениться очень быстро. Так что ещё рано переживать или бояться», — цитирует Квята Grand Prix.

Глава «Торо Россо» Франц Тост отметил лишь то, что Квят и Сайнс останутся в команде до конца сезона.

«Полагаю, Даниил Квят и Карлос Сайнс завершат сезон с нами. Что касается состава пилотов на следующий год, то решать будет „Ред Булл“ и, конечно, мы рассмотрим запросы наши партнёров», — сказал Тост.

Источник: GrandPrix Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Даниил Квят Франц Тост
Новости. Авто
16 сентября 2017, суббота
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