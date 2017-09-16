Оруджев победил во второй гонке Формулы V8 3.5 в Остине

Российский пилот команды SMP Racing by AVF Егор Оруджев стал победителем второй гонки чемпионата Формулы V8 3.5 на трассе в Остине. Второе место досталось Алексу Палоу, третьим к финишу пришёл Диего Менчака.

Партнёр Оруджева по команде, Матевос Исаакян, финишировал шестым, ещё один россиянин, Константин Терещенко, завершил гонку на восьмом месте.

Отметим, что в первой гонке на этапе в Остине победил Рене Биндер, Оруджев показал второй результат, а тройку лидеров замкнул Пьетро Фиттипальди. Матевос Исаакян вчера финишировал пятым.

Формула V8 3.5. Вторая гонка. Остин

1. Егор Оруджев (SMP Racing by AVF)

2. Алекс Палоу (Teo Martin Motorsport) +5,418

3. Диего Менчака (Fortec Motorsports) +22,194

4. Рой Ниссани (RP Motorsport) +42,044

5. Альфонсо Селис (Fortec Motorsports) +45,063

6. Матевос Исаакян (SMP Racing by AVF) +52,896

7. Ю Канамару (RP Motorsport) +1:48,790

8. Константин Терещенко (Teo Martin Motorsport) +2:01,104

9. Джакомо Чиприани (Il Barone Rampante) +1 круг

10. Рене Биндер (Lotus) +1 круг

11. Пьетро Фиттипальди (Lotus) — не финишировал.