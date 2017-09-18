Впервые в истории два гонщика «Феррари» сошли на первом круге

На Гран-при Сингапура Формулы-1 команда «Феррари» установила неприятное статистическое достижение, информирует BBC. Впервые за всю историю «Скудерии» в Формуле-1 оба гонщика команды не сумели преодолеть первый круг дистанции. На самом старте гонки Кими Райкконен столкнулся с Максом Ферстаппеном, после чего задел машину Себастьяна Феттеля. Немец сумел покинуть место аварии, однако в итоге тоже прекратил борьбу из-за слишком серьёзных повреждений автомобиля.



«Феррари» приняла участие в 946 Гран-при, за это время команду представляли 108 гонщиков.