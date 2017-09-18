Вильнёв: Феттель сам виноват в сходе на старте Гран-при Сингапура

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился своим мнением относительно инцидента на старте гонки Гран-при Сингапура, в результате которого сошли оба гонщика «Феррари», Себастьян Феттель и Кими Райкконен, а также пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



«Феттель сам виноват. Если меняешь траекторию на старте, то следует быть готовым к неожиданностям., поскольку ты не знаешь, что происходит позади. Понятно, что все так делают. Взгляните на гонки Формулы-3, Формулы-4… Однако порой за это приходится расплачиваться. Если ты ведёшь борьбу за титул, нельзя так рисковать. Не имеет значения, что он мог не видеть Кими Райкконена, ему не следовало так менять траекторию», — цитирует Вильнёва Motorsport-Total.