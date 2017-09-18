Под конец гонки в Сингапуре у Боттаса возникли проблемы со зрением

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что под конец гонки в Сингапуре у него начались проблемы с ясностью зрения из-за обезвоживания. На болиде финна сломалась система подачи питьевой воды, и он не пил практически на протяжении двух часов изнурительной гонки.



«Теперь я чувствую себя хорошо. Только к концу гонки я почувствовал, что моё зрение не столь ясное, каким должно быть. Но, знаете, люди способны творить удивительные вещи, если не сдаются», — рассказал Боттас в эфире канала Channel 4.