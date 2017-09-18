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Под конец гонки в Сингапуре у Боттаса возникли проблемы со зрением

18 сентября 2017, понедельник. 14:06 Авто

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что под конец гонки в Сингапуре у него начались проблемы с ясностью зрения из-за обезвоживания. На болиде финна сломалась система подачи питьевой воды, и он не пил практически на протяжении двух часов изнурительной гонки.

«Теперь я чувствую себя хорошо. Только к концу гонки я почувствовал, что моё зрение не столь ясное, каким должно быть. Но, знаете, люди способны творить удивительные вещи, если не сдаются», — рассказал Боттас в эфире канала Channel 4.

Источник: Channel 4 Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
18 сентября 2017, понедельник
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00:25 «Ред Булл»: Риккардо испытывал проблемы с коробкой передач и мог сойти
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17:49 Алонсо: подиум был гарантирован, а может, мы сражались бы за победу
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17:25 Хэмилтон оторвался от Феттеля в общем зачёте Ф-1 уже на 28 очков
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17:10 Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Сингапура Формулы-1, Квят — сошёл
16:15 Алонсо: оказался в неподходящем месте в неподходящее время
15:55 Феттель: сперва я увидел Макса, а после лишь то, как Кими врезается в мой болид
15:43 Авария с участием болидов «Феррари» и Ферстаппена будет расследована после гонки
15:14 Булье: я доволен разрывом с «Хондой»
14:41 Палмер: изучаю возможности как в Формуле-1, так и за её пределами
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