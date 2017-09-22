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Вандорн: партнёрство «Макларена» и «Рено» пойдёт на пользу Формуле-1

22 сентября 2017, пятница. 12:45 Авто

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн поделился мыслями относительно разрыва команды с «Хондой» и заключения соглашения на поставку силовых установок «Рено».

«Прежде всего хочу выразить сожаление в связи с тем, что партнёрство с „Хондой“ не дало результата. Если бы всё сработало, мы были бы среди лучших. Но у нас есть отличная новость о сотрудничестве с „Рено“.

Это сотрудничество пойдёт на пользу «Макларену», «Рено» и всей Формуле-1. Думаю, оно придаст импульс команде и поможет сделать большой шаг вперёд уже в следующем году. Пока же нам нужно как можно эффективнее доработать остаток сезона с «Хондой». Впереди шесть этапов, и мы хотим показать как можно более высокий результат", — цитирует Вандорна Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Рено Спорт Ф-1 Хонда Ф-1 Стоффель Вандорн
Новости. Авто
22 сентября 2017, пятница
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