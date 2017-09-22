Телеметрия показала, что Ферстаппен тормозил перед аварией в Сингапуре

Телеметрия команды «Ред Булл» продемонстрировала, что голландский гонщик «быков» Макс Ферстаппен сделал всё возможное, чтобы избежать аварии с двумя пилотами «Феррари» на старте Гран-при Сингапура, информирует итальянская редакция Motorsport. Согласно данным телеметрии, когда два болида «Феррари» стали зажимать Ферстаппена, тот замедлился, отпустив ногу с педали газа.

Любопытно, что если бы Макс не последовал инстинкту самосохранения и не замедлился, то, возможно, его машина и болид Кими Райкконена не соприкоснулись бы колёсами и инцидент не получил бы столь серьёзных последствий.

Напомним, стюарды Гран-при Сингапура решили не наказывать никого из трёх гонщиков, постановив, что ни один из пилотов не несёт основной ответственности за инцидент.