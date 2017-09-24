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Росси ответил на критику Педросы за агрессивную защиту позиции в Арагоне

24 сентября 2017, воскресенье. 23:54 Авто

Пилот «Ямахи» Валентино Росси ответил на критику гонщика «Хонды» Дани Педросы, обвинившего итальянца в том, что тот его выдавливал с трассы в борьбе за позицию на последнем круге гонки Гран-при Арагона.

«Он выдавливал меня с трассы на скорости 300 км/ч. Это не лучшая вещь», — заявил Педроса, слова которого приводит Autosport, после гонки.

На это Росси ответил следующее: «Если Педроса недоволен, то должен гоняться в одиночестве. Потому что все ведут себя точно так же, когда их пытаются обогнать, особенно на последнем круге. Но, по правде говоря, на выходе из 14-го поворота всегда уходишь влево. Быть может, я вышел шире на один метр. Я не знаю, возможно, эти гонщики считают, что гоняются на своём собственном треке».

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Валентино Росси Дани Педроса MotoGP
Новости. Авто
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