Стали известны все чемпионы сезона-2017 СМП РСКГ

На автодроме «Казань Ринг» 24 сентября завершился финальный этап сезона-2017 СМП РСКГ, информирует пресс-служба серии. В классе «Национальный» увереннее всех на домашней трассе чувствовал себя казанец Айдар Нуриев, но в воскресенье фортуна отвернулась от него: Айдар попал под горячую руку соперников, откатился на 16-е место и не набрал очков. Поэтому его главный соперник в борьбе за Кубок России Глеб Кузнецов получил карт-бланш. Исход противостояния решило появление автомобиля безопасности за считанные круги до финиша и скорость Егора Санина: он смог подтянуться к Глебу и выиграл воскресный заезд. Таким образом, Нуриев стал обладателем Кубка страны, всего на одно очко в итоговом протоколе отстал от него Кузнецов, ну а Санин благодаря ударной гонке смог набрать достаточно очков, чтобы оказаться бронзовым призёром зачёта.



В классе «Супер-продакшн» приняли участие 10 пилотов, но всё внимание было приковано к Михаилу Митяеву и Максиму Черневу. Митяев сошёл в субботу, Чернев стал третьим и значительно сократил отрыв от Михаила. Но в воскресенье судьба выкинула очередной фортель: Митяев прорвался было в лидеры из глубины пелотона, но финишировал только на 4-м месте. И все равно этого оказалось достаточно для победы в личном зачёте: Чернев попал в завал и сошёл, не набрав ни одного очка. Кубок России в личном зачёте достался Митяеву. Чернев стал вторым, Гантмахер – третьим.



В «Туринге» субботняя гонка сократила разрыв между претендентами на чемпионский титул: Владимир Шешенин поднялся на третью ступень пьедестала, а Дмитрий Брагин финишировал лишь восьмым. Однако Дмитрий конвертировал неудачу в успех в воскресенье: он убедительно выиграл вторую гонку уик-энда, а Владимир не смог прорваться выше седьмого места и в результате стал вице-чемпионом.



Финал «Туринг-Лайта» стал, пожалуй, самый драматичным за весь уик-энд. Во второй гонке Андрей Масленников возглавил заезд, но вскоре его старенький Ford Fiesta забарахлил и остановился на трассе. Соперники промчались мимо, но вдруг «Фиеста» завелась – и бросилась вдогонку! Пользуясь борьбой, в которой погрязли соперники, Масленников навёрстывал упущенное и в итоге добрался до второго места. Золото в гонке взял Владимир Атоев, бронзу – Игорь Самсонов, а четвёртое место Дениса Булатова позволило ему на считанные очки опередить Масленникова в борьбе за титул.



Победители и призёры СМП РСКГ-2017

«Туринг» (чемпионат России)

1. Дмитрий Брагин, Audi Rs3 Lms, Таиф Моторспорт — 241 очко

2. Владимир Шешенин, Lada Vesta, Lada Sport Rosneft — 202

3. Алексей Дудукало, Seat Leon, Lukoil Racing — 178.



«Супер-Продакшн» (Кубок России)

1. Михаил Митяев, Lada Vesta, Lada Sport Rosneft — 221

2. Максим Чернев, Subaru Brz, Открытие — 207

3. Ефим Гантмахер, Subaru Brz, Открытие — 194.



«Национальный» (Кубок России)

1. Айдар Нуриев, Kia Rio, Fereks Racing — 201

2. Глеб Кузнецов, Volkswagen Polo, Академия Ралли — 200

3. Егор Санин, Lada Kalina Nfr, Lada Sport Rosneft — 177.



«Туринг-Лайт» (чемпионат России)

1. Денис Булатов, Volkswagen Polo, Smp Racing — 189

2. Андрей Масленников, Ford Fiesta, Подмосковье Моторспорт — 184

3. Ильдар Рахматуллин, Renault Twingo, Suvar Motorsport — 171.



Первенство СМП РСКГ «Национальный Юниор»

1. Максим Корнилков, Lada Kalina, Goltsova Racing — 183

2. Ирина Сидоркова, Volkswagen Polo, Академия Ралли — 171

3. Владислав Середенко, Volkswagen Polo, Akhmat Racing — 135.