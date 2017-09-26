Ди Реста: делаю всё, что в моих силах, чтобы получить место в «Уильямсе»

Резервный пилот «Уильямса» Пол ди Реста, заявил, что делает всё возможное ради завоевания места в «Уильямсе» на следующий сезон.

«Я стараюсь максимально быть вовлечённым в процесс. Очевидно, что это моя мечта. Я участвую в DTM, но быть здесь — это самое большое, что может случиться. Я извлёк ошибки из прошлого и готов двигаться в правильном направлении.

Всё это немного затягивается, но я делаю всё, что в моих силах, чтобы получить место в «Уильямсе». Чем дольше я нахожусь вне гонок Формулы-1, тем больше мне хочется вернуться. Я не потерял этот голод. Этап в Венгрии показал, что я всё ещё способен выполнять эту работу, во что я, собственно говоря, и верил», — цитирует ди Ресту Autosport.