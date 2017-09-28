Квяту предложили провести следующий сезон в российской кузовной серии Mitjet

Представители российской кузовной серии Mitjet призвали Даниила Квята не отчаиваться после отстранения от участия в Гран-при Малайзии и Японии в Формуле-1 и пригласили его провести следующий сезон в своём чемпионате.



«Даниил, в трудную минуту Mitjet призывает тебя не отчаиваться! Предлагаем следующий сезон провести именно в серии Mitjet!» — гласит сообщение в официальном «твиттере» серии.



На предстоящих двух этапах Формулы-1 Квята в составе «Торо Россо» заменит французский пилот Пьер Гасли. После 14 этапов Квят занимает 19-е место в личном зачёте чемпионата с 4 очками.