100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ферстаппен — лидер на первой практике Гран-при Малайзии, Сироткин — 10-й

29 сентября 2017, пятница. 07:41 Авто

Гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо показали лучшие результаты на первой тренировке Гран-при Малайзии Формулы-1. Замкнул тройку лучших пилот «Макларена» Фернандо Алонсо. Заезды проходили на мокрой трассе, при этом начало тренировки было отложено на полчаса из-за сильного дождя.

Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин стал 10-, опередив боевого пилота команды Джолиона Палмера. Новичок «Торо Росо» Пьер Гасли, заменяющий Даниила Квята, завершил сессию на девятой позиции.

Формула-1. Гран-при Малайзии. Первая практика

1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:48.962 (11 кругов)
2. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.757 (12)
3. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.635 (6)
4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +1.772 (12)
5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +2.047 (12)
6. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +2.556 (8)
7. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +3.045 (10)
8. Лэнс Стролл (Williams) +3.333 (9)
9. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso ) +3.418 (14)
10. Сергей Сироткин (Renault Sport F1) +4.559 (10)
11. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +4.663 (10)
12. Стоффель Вандорн (McLaren) +4.809 (10)
13. Эстебан Окон (Force India) +4.934 (6)
14. Шон Гелаэл (Scuderia Toro Rosso) +5.648 (13)
15. Серхио Перес (Force India) +5.707 (4)
16. Шарль Леклер (Sauber) +6.318 (10)
17. Паскаль Верляйн (Sauber) +6.690 (10)
18. Ромен Грожан (Haas) +7.249 (8)
19. Антонио Джовинацци (Haas) +7.377 (6)
20. Фелипе Масса (Williams) — без времени (3).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 Макс Ферстаппен Сергей Сироткин Формула-1 Гран-при Малайзии
Новости. Авто
29 сентября 2017, пятница
07:41 Ферстаппен — лидер на первой практике Гран-при Малайзии, Сироткин — 10-й
04:00 Формула-1. Гран-при Малайзии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
00:56 В 2018 году Наср будет выступать в серии IMSA
00:30 Боттас: должен менять стиль пилотирования, он не соответствует болиду
28 сентября 2017, четверг
23:30 Эрикссон: мне нужно хорошо поработать, чтобы заслужить место в Ф-1 на 2018 год
22:10 Прост: в следующем году мотор «Рено» будет уступать «Мерседесу» совсем немного
21:10 Гасли: не знаю, сколько я проведу гонок
20:35 Перес: конкурентами «Форс Индия» в 2018-м будут «Рено», «Макларен» и «Уильямс»
19:52 Квяту предложили провести следующий сезон в российской кузовной серии Mitjet
19:16 Гасли: уверен, со временем я обрету скорость
17:36 Алонсо примет решение о будущем после ГП Японии
16:45 Райкконен: не знаю, будем ли мы скучать по Малайзии
16:39 Феттель: я слегка выжимал Макса — это нормально для стартующего с поула
16:26 Гасли начал заниматься гонками с подачи отца Окона
16:24 Риккардо: «Ред Булл» будет тяжело выиграть ещё одну гонку до конца сезона
16:18 Кубица: возможность полноценного возвращения в Формулу-1 очень небольшая
15:06 Алонсо пробил дыру в стене своей комнаты после схода в Сингапуре
14:24 Сироткин: будет приятно вернуться за руль современного болида
13:40 Ферстаппен: Риккардо очень быстр, но я быстрее его
13:26 Сироткин примет участие в пятничной тренировке Гран-при Малайзии
12:50 Феттель: нет необходимости в дальнейшем анализе аварии в Сингапуре
12:26 Гоночный инженер Квята пропустит гонки в Малайзии и Японии
12:06 Гасли: у меня пока не было возможности поговорить с Квятом
11:48 Грожан: не стоит судить о Гасли по гонкам в сезоне-2017
11:40 Палмер: IndyCar? Я открыт для этого варианта
11:33 Миккельсен подписал двухлетний контракт с «Хёндэ»
11:29 «Ред Булл» открыт для использования моторов «Астон Мартин» в Формуле-1
11:24 Перес помирился с Оконом перед подписанием нового контракта
11:23 «Ауди» представила свою первую машину Формулы-Е
10:47 Acronis стал технологическим партнёром гоночного подразделения Renault Sport
10:06 Компенсация за Боттаса позволила «Уильямсу» зафиксировать прибыль в 2017 году
09:54 Оба пилота «Хааса» получат в Малайзии обновлённые тормоза CI
00:49 F2001 Михаэля Шумахера уйдёт с молотка
00:00 Болиды 2017 года проходят повороты на 30 км/ч быстрее, чем машины 2016-го
27 сентября 2017, среда
23:08 Браун: «Феррари» может навязать борьбу «Мерседесу»
21:54 Братчес: Формуле-1 не хватает своих «Лестеров»
20:24 Гасли: мне необязательно было занимать место Даниила Квята
19:42 Алонсо: в следующем году узнаем, так ли хорошо шасси «Макларена»
18:23 Организаторы Гран-при Малайзии бесплатно распространяют 5400 билетов на гонку
17:29 Гасли, Ферстаппен, Райкконен и Феттель ответят на вопросы журналистов в Малайзии
16:49 Клэр Уильямс обручилась со своим возлюбленным
16:20 Лёб чувствует себя достаточно быстрым для выступлений в WRC
15:01 Феттель: впереди ещё достаточно гонок, я всё ещё могу победить в чемпионате
14:17 Петров и Алёшин поработали тренерами для участников «Фабрики звёзд»
13:57 Наср признаёт, что его возвращение в Ф-1 пока маловероятно
Все новости RSS
Партнерский контент