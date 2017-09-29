Ферстаппен — лидер на первой практике Гран-при Малайзии, Сироткин — 10-й

Гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо показали лучшие результаты на первой тренировке Гран-при Малайзии Формулы-1. Замкнул тройку лучших пилот «Макларена» Фернандо Алонсо. Заезды проходили на мокрой трассе, при этом начало тренировки было отложено на полчаса из-за сильного дождя.

Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин стал 10-, опередив боевого пилота команды Джолиона Палмера. Новичок «Торо Росо» Пьер Гасли, заменяющий Даниила Квята, завершил сессию на девятой позиции.

Формула-1. Гран-при Малайзии. Первая практика

1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:48.962 (11 кругов)

2. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.757 (12)

3. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.635 (6)

4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +1.772 (12)

5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +2.047 (12)

6. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +2.556 (8)

7. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +3.045 (10)

8. Лэнс Стролл (Williams) +3.333 (9)

9. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso ) +3.418 (14)

10. Сергей Сироткин (Renault Sport F1) +4.559 (10)

11. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +4.663 (10)

12. Стоффель Вандорн (McLaren) +4.809 (10)

13. Эстебан Окон (Force India) +4.934 (6)

14. Шон Гелаэл (Scuderia Toro Rosso) +5.648 (13)

15. Серхио Перес (Force India) +5.707 (4)

16. Шарль Леклер (Sauber) +6.318 (10)

17. Паскаль Верляйн (Sauber) +6.690 (10)

18. Ромен Грожан (Haas) +7.249 (8)

19. Антонио Джовинацци (Haas) +7.377 (6)

20. Фелипе Масса (Williams) — без времени (3).