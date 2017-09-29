Алёшин: решение об уходе из IndyCar далось легко

Российский гонщик Михаил Алёшин прокомментировал своё решение покинуть чемпионат IndyCar по ходу текущего сезона. При этом россиянин отметил, что не испытывает никаких сожалений по поводу принятого решения.



«Это решение далось легко — учитывая, каким непростым был этот сезон….Было много факторов — не буду говорить каких. Но люди, смотревшие мои гонки, всё прекрасно понимают.



Я ничего не буду говорить: эта кухня не всегда должна быть открытой. Всё, что я вам бы рассказал, будет, как вы правильно выразились, выглядеть «выносом белья». Я вообще человек отходчивый, достаточно прагматичный в плане работы. Могу сказать, что сейчас всё моё внимание сконцентрировано на прототипе BR Engineering», — передаёт слова Алёшина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

«Лучше всего сплю под Формулу-1». Алёшин — об IndyCar и Ф-1 Михаил Алёшин доказывает, почему IndyCar круче Формулы-1, и объясняет досрочный уход из американской серии.