Хорнер: приход экс-сотрудника ФИА в «Рено» будет совершенно неуместен

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что присоединение экс-сотрудника ФИА Марцина Будковски к команде «Рено» будет большой проблемой.



Ранее стало известно, что Марцин Будковски покинул пост главы технического департамента федерации. В течение трёх ближайших месяцев Будковски будет находиться в так называемом отпуске по садоводству, то есть не будет иметь права применять свои профессиональные навыки где-либо в другом месте. Однако, по слухам, после окончания этого отпуска он намерен присоединиться к команде «Рено». Эта информация вызвала обеспокоенность у топ-команд Ф-1.



«Мы считаем, что будет серьёзной проблемой, если он присоединится к другой команде. Таким людям в ФИА оказывается большое доверие. Должность Марцина ставила его в привилегированное положение, когда он имел допуск к аэродинамическим трубам, а также знал конфиденциальные подробности относительно машин на следующий год.



Совершенно неуместен его приход в конкурентоспособную команду Формулы-1 всего через три месяца (после ухода с должности в ФИА). Поэтому я, конечно, надеюсь, что этого не произойдёт. И я уверен, что это будет серьёзно обсуждаться на следующем заседании стратегической группы», — цитирует Хорнера PlanetF1.