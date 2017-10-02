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Феттель: «Феррари» сейчас может побеждать практически на любой трассе

2 октября 2017, понедельник. 19:16 Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подчеркнул, что у итальянской команды на данном отрезке чемпионата самая быстрая машина в пелотоне. Себастьян Феттель финишировал на четвёртом месте в Гран-при Малайзии после старта с последней позиции.

«Феррари» сейчас может побеждать практически на любой трассе. Думаю, у нас самый быстрый болид в пелотоне, и мы опережаем «Мерседес». Но наша скорость нам не поможет, если и дальше Кими не сможет стартовать, а я буду начинать гонки с последнего места», — цитирует Феттеля AMuS.

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
Теги
Кими Райкконен Себастьян Феттель
Новости. Авто
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