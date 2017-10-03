Масса: современные болиды подарят потрясающие ощущения на «Сузуке»

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса дал комментарий к предстоящему Гран-при Японии.

«Сузука» — безусловно, одна из лучших трасс в мире, на которой мне очень нравится гоняться. Я думаю, что автомобиль, который у нас есть в этом году, будет потрясающим на этом треке, требующем высокой прижимной силы, с высокоскоростными поворотами. Поэтому я с нетерпением жду возможности отправиться туда. Ещё один фактор — это японские болельщики, которые являются одними из самых страстных», — цитирует Массу пресс-служба «Уильямса».