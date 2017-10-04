Вандорн: две сильных гонки подряд воодушевляют меня

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Японии, признавшись, что этапы в Сингапуре и Малайзии придали ему уверенности.

«После двух хороших гонок я жду этапа в Японии. Это одна из моих любимых стран и я люблю проводить там время. Культура, люди и еда делают её особенной. Долгое время я ждал возможности выступить там на болиде Формулы-1.

Для меня выступления в Сингапуре и Малайзии послужили неким импульсом, ведь мы выжали максимум из болида в ходе каждой сессии. Мы знали, что этот потенциал у нас есть с самого начала сезона, но по тем или иным причинам мы не могли его реализовать. Так что две сильные гонки подряд воодушевляют и мне интересно, как мы покажем себя в Японии.

«Сузука» не так подходит нашей машине, ведь эта трасса требует большей мощности. Преимуществом будет то, что я не новичок на этой трассе и выигрывал здесь в Супер Формуле. Я тяжело работаю вместе с инженерами и надеюсь, что у нас получится ещё один сильный уик-энд", — приводит слова бельгийца пресс-служба «Макларена».