Росберг поработает экспертом на телеканале Sky во время Гран-при Японии

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг присоединится к команде экспертов телеканала Sky во время Гран-при Японии. Этап на трассе «Сузука» пройдёт с 6 по 8 октября.



«Рад подтвердить, что присоединюсь к команде Sky F1 в выходные. С того момента, как я завершил карьеру, я редко посещаю этапы чемпионата, так что с удовольствием принял приглашение.



В 2016 году я одержал победу в Японии и с нетерпением жду шанса поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями о «Сузуке». Это потрясающая трасса, здесь великолепная поддержка трибун. Будет здорово поблагодарить зрителей за поддержку на протяжении долгих лет», — цитирует Росберга SkySports.