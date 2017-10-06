Масса: было сильное аквапланирование, на трассе стояла вода

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса рассказал о пятничных тренировках Гран-при Японии Формулы-1. В первой практике бразилец стал 16-м.

«Если честно, это был не очень интересный день. Первые впечатления от машины здесь — она в порядке. Но трудно сказать, где мы по сравнению с остальными. Было интересно посмотреть, как машина будет себя вести, но в дождь я проехал лишь один круг. Было сильное аквапланирование, на трассе стояла вода, так что мы не могли что-либо сделать. По большей части сегодня мы просто ждали. Прогноз, который я только что посмотрел, гласит, что дождь продолжится сегодня вечером, но закончится завтра. Так что, вероятно, завтра мы будем пилотировать посуху. Надеюсь, что у нас будет хороший день», — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».