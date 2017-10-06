Источник: Михаэль Шумахер находится в коме

В СМИ появилась новая неофициальная информация относительно состояния здоровья семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Семья немца давно не распространяет никаких официальных сведений о нём, однако время от времени различные источники сообщают непроверенные свежие данные.



«К сожалению, он находится в коме. Он из последних сил борется за жизнь, но мы не думаем, что шансов много. Все близкие люди каждый день навещают его, происходящее очень болезненно», — приводит слова одного из членов семьи издание Gandul.



Ещё раз отметим, что это неофициальная информация, причём довольно странно, что сведения получило не немецкое, а румынское издание.



Недавно сообщалось, что семья Шумахера рассматривает возможность размещения Михаэля в американской клинике, специализирующейся на травмах мозга.

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