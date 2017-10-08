Чемпион IndyCar может заменить Гасли на Гран-при США

Чемпион IndyCar американец Джозеф Ньюгарден может заменить Пьера Гасли на Гран-при США, сообщает итальянская версия Motorsport. По информации источника, Ньюгарден является главным кандидатом на место в кокпите «Торо Россо» на следующий этап чемпионата. По информации источника, в «Ред Булл» заинтересованы в услугах Ньюгардена на сезон-2018, однако у американца есть действующий контракт с командой IndyCar «Пенске». Помимо Ньюгардена в список претендентов входит ещё около 20 пилотов, среди которых числится и российский тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин.

Пьер Гасли может пропустить этап в Остине из-за своего участия в чемпионате SuperFormula, где он борется за чемпионский титул. Напомним, что ранее стало известно, что Даниил Квят вернётся за руль «Торо Россо» на Гран-при США, а Карлос Сайнс перейдёт в «Рено», где заменит Джолиона Палмера.