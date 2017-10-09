Палмер: Абитебуль дал понять, что желает видеть Сайнса в «Рено» уже в этом году

Пилот «Рено» Джолион Палмер прокомментировал свой уход из команды до окончания текущего сезона, отметив, что босс конюшни Сириль Абитебуль желал как можно скорее увидеть за рулём болида Карлоса Сайнса-младшего, несмотря на то что приход испанца был изначально запланирован на 2018 год.



«Карлос подписал контракт на следующий год, но Сириль Абитебуль дал понять, что хочет его видеть в болиде своей команды уже в этом году.



После гонки в Японии до следующего этапа в США есть две недели, так что это был разумный выбор времени для расставания. Мне очень жаль, что я не завершаю сезон с командой. Но я уважаю это решение и желаю команде всего наилучшего.



Мне бы хотелось выступать до конца сезона, закончить его там, где я начал. Уровень стресса в этом году был огромным. Этот год был тяжёлым по многим причинам. Каждый гоночный уик-энд возникали какие-то вопросы… Это большое разочарование, но я буду двигаться дальше, жизнь есть и вне Ф-1, и я выясню, какие есть варианты», — цитирует Палмера Sky Sports.