Сайнс: мне потребуется время, чтобы привыкнуть к новой машине

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший отметил, что результаты Нико Хюлькенберга не являются для него ориентиром в первых гонках в составе «Рено». Сайнс признал, что ему потребуется время, чтобы адаптироваться к новой для себя технике.



«Меня ожидает трудное время. Нико Хюлькенберг не будет ориентиром для меня — он провёл за рулём этого болида уже 16 гонок, а я ни одной. Первым делом нужно привыкнуть к новой машине, мне потребуется некоторое время, но, надеюсь, это произойдёт как можно скорее. Впереди много тяжёлой работы. Однако сейчас подходящее время для моего перехода в «Рено». Это поможет мне при подготовке к сезону-2018», — приводит слова Сайнса Motorsport-Total.