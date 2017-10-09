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Сайнс: мне потребуется время, чтобы привыкнуть к новой машине

9 октября 2017, понедельник. 15:13 Авто

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший отметил, что результаты Нико Хюлькенберга не являются для него ориентиром в первых гонках в составе «Рено». Сайнс признал, что ему потребуется время, чтобы адаптироваться к новой для себя технике.

«Меня ожидает трудное время. Нико Хюлькенберг не будет ориентиром для меня — он провёл за рулём этого болида уже 16 гонок, а я ни одной. Первым делом нужно привыкнуть к новой машине, мне потребуется некоторое время, но, надеюсь, это произойдёт как можно скорее. Впереди много тяжёлой работы. Однако сейчас подходящее время для моего перехода в «Рено». Это поможет мне при подготовке к сезону-2018», — приводит слова Сайнса Motorsport-Total.

Источник: Motorsport-Total.com Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Карлос Сайнс-младший Нико Хюлькенберг
Новости. Авто
9 октября 2017, понедельник
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