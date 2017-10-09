Росберг: участие Кубицы в ГП США в составе «Торо Россо» только навредит

Чемпион Формулы-1 2016 года, менеджер Роберта Кубицы Нико Росберг дал свой комментарий информации об интересе к поляку со стороны «Торо Россо». Напомним, Пьер Гасли может пропустить этап чемпионата мира в США из-за участия в финальной гонке сезона в серии «Супер Формула». Имя пилота, который заменит Гасли, пока не сообщается.



«Бросать гонщика без подготовки в логово ко льву, посадив без тестов за руль неизвестного болида, — это навредит. Не стоит делать поспешных шагов, мы сосредоточены на варианте с «Уильямсом», — цитирует Росберга GPFans.