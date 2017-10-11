Семья де Вильоты прекратила судебную тяжбу с «Манором»

Семья Марии де Вильоты объявила о завершении судебного спора с «Манором», сообщает Autosport. Стороны приняли решение прекратить тяжбу и решить вопрос в личном порядке.



Напомним, что в 2012 году де Вильота попала в аварию на тестах на аэродроме в Даксфорде. В результате аварии испанская гонщица лишилась правого глаза. После восстановления Мария продолжила свою работу в автоспорте, но 11 октября 2013 года скончалась от последствий травм, полученных в той аварии.



Спустя ровно 4 года после смерти гонщицы британская юридическая фирма «Slater and Gordon» заявила, что судебный процесс официально завершён.