Росберг: Сайнсу будет нелегко

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг подчеркнул, что Карлоса Сайнса-младшего ждут трудности на Гран-при США. Сайнс проведёт первую гонку в составе «Рено» заменив в составе французской команды Джолиона Палмера. В составе «Торо Россо» место Сайнса займёт возвращающийся в Формулу-1 россиянин Даниил Квят. Гран-при США пройдёт с 20 по 22 октября в Остине (Техас).



«Переход из одной команды в другую всегда проходит сложно. Хюлькеберг — пилот высокого уровня, думаю, Сайнсу будет очень нелегко с ним бороться», — цитирует Росберг Sky Sports.