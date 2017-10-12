Элиссон не стал отвечать на вопрос о том, кого считает лучшим гонщиком в Ф-1

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Элиссон уклонился от ответа на вопрос о том, кого из тройки пилотов, включающей Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля, он считает лучшим гонщиком.



«Мне часто задают этот вопрос, и это очень разочаровывающий вопрос. На него невозможно ответить прежде всего потому, что есть только один способ узнать это наверняка — это усадить всех за одинаковые болиды и провести чемпионат, который точно даст ответ.



Всё, что я могу сказать, так это то, что у каждого из этих троих есть достижения, которые являются не следствием удачи, а того, что они блестящие гонщики», — цитирует Элиссона PlanetF1.