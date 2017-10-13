В IndyCar представили календарь на 2018 год

Официальный сайт IndyCar опубликовал календарь чемпионата на следующий сезон. В 2018 году любителей серии вновь ожидает 17 гонок. В расписание вернётся этап в Портленде, гонки на котором проходили ранее с 1984 по 2007 год.

Гонка в Орегоне заменит в календаре трассу Уоткинс-Глен. Руководство последней не сумело договориться с организаторами чемпионата о сроках проведения Гран-при.

Всего же гонки примут 16 трасс — 6 овалов, 6 дорожных автодромов и 4 городские трассы. Традиционно этап в Детройте будет включать в себя две гонки. Первый Гран-при сезона состоится 11 марта на городской трассе Сент-Питерсберга. Завершится чемпионат в Сономе 16 сентября.

Ролик, на котором представлено расписание чемпионата, можно посмотреть на официальной странице IndyCar в «Твиттере».